Сделай буквенную запись числа записывает числительные в нужный столбик таблицы простое числительное сложное числительное составное число 6. 60. 600. 650. 8. 18. 80. 84. 5. 15. 500. 520.

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Сделай буквенную запись числа записывает числительные в нужный столбик таблицы простое числительное сложное числительное составное число 6. 60. 600. 650. 8. 18. 80. 84. 5. 15. 500. 520.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простое : 6,8,5 сложное: 60,18,80,84,15 составное: 600,650,500,520 Я не уверенна , но скорей всего именно так
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