Не большое сочинение по картине первые зрители

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Е.В. Сыромятникова «Первые зрители» Действие картины «Первые зрители» происходит, предположительно, в поселке или деревне, где живет и работает художник. Может быть, это летняя дача, где так удобно совмещать отдых с работой. В комнате, обращенной к лесу, никого нет. Посреди комнаты стоит большая, в человеческий рост, картина, но мы ее не видим, потому что она обращена лицевой частью к окну. За окном — яркий солнечный летний денек. Окно широко распахнуто, поэтому создается ощущение, что комната находится прямо на открытом воздухе. Кажется, что все пространство картины занимает пейзаж за окном: рослые березы, зеленая трава и в сотне метров от дома – лес. Колышется от легкого ветра занавеска – порывом ветра ее набросило на спинку старинного, с гнутыми ножками, кресла. Рядом с картиной на дощатом полу в керамической вазе стоит огромный букет недавно сорванных ромашек. Может быть, его и задумал написать мастер? Приготовил краски, закрепил подрамник с холстом на мольберте. Может быть, даже сделал какие-то наброски. Но мольберт еще совсем чистый, на нем не смешаны краски, значит, картина только начата. Что-то отвлекло художника, и он вышел из комнаты. И в это время двое местных мальчишек, проходя мимо дома, заметили в открытом окне картину. Им любопытно посмотреть, как пишутся настоящие картины. Окно расположено низко, и ребятам не надо даже вставать на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь. Они опираются руками о подоконник. Один из мальчиков – тот, что постарше – с интересом смотрит на будущую картину, а другой осматривает комнату художника. Настоящая мастерская! Когда смотришь на картину, возникает множество вопросов. Мне кажется, Сыромятникова сделала это нарочно, чтобы в ее произведении была интрига. Чтобы люди долго стояли у ее картины и строили свои догадки, чтобы обращали внимание на детали. Мне кажется, что в названии картины есть юмор. Сыромятникова будто бы подшучивает над художником, который, наверное, мечтает о том, что его картины будут размещены в больших галереях и ими будут восхищаться искусствоведы и посетители выставок, тонкие ценители живописи. А получается, что первыми его работу, пускай еще только начатую, оценивают простые мальчишки.Мне нравится, что с помощью светлых и ярких красок передано ощущение радости, спокойствия, беззаботности. Все вокруг кажется таким свежим и чистым! Картина «Первые зрители» прямо-таки заряжает оптимизмом!