Реши уравнения х+350=618 х-350=618 х×50=400 х÷50=400 520-х=26 520÷х=26

Математика
Реши уравнения х+350=618 х-350=618 х×50=400 х÷50=400 520-х=26 520÷х=26
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х-350=618 Х=968 2)x*50=400 x=400/50 x=8 3)x/50=400 x=400*50 x=20000 4)520-x=26 X=520-26 X=494 5)520/x=26 X=20
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