Как спрягаются прилагательные по падежам
Русский язык
Как спрягаются прилагательные по падежам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От имени существительного. Они же от него зависят. Пример: Золотое яблоко И.п. (что?) яблоко (какое?) золотое Р.п (чего?) яблока (какого?) золотого. Вот и все:)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Решите задачу: Сила тока в электродвигателе пылесоса 3 А. Напряжение на концах обмотки двигателя 230 В. Сколько времени работал пылесос ,если то...
Русский язык
Математика
Рыбаки ловили по 75 ц рыбы в день с понедельника по четверг. Сколько дней им пришлось бы ловить эту рыбу, если бы ежедневний улов состовлял 100 ц? ...