Как спрягаются прилагательные по падежам

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Как спрягаются прилагательные по падежам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От имени существительного. Они же от него зависят. Пример: Золотое яблоко И.п. (что?) яблоко (какое?) золотое Р.п (чего?) яблока (какого?) золотого. Вот и все:)
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