СРОЧНО! Пожалуйста помогите решить уравнение 7х+2,4=34,6
Математика
СРОЧНО! Пожалуйста помогите решить уравнение 7х+2,4=34,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7х+2,4=34,6 7х=34,6-2,4 7х=32,2 х=32,2:7 х=4,6.
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