Прочитайте текст. Закройте учебник и письмено ответьте на вопросы. Выпишите выделенные словосочетания.Укажите падеж имён существительных
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Прочитайте текст. Закройте учебник и письмено ответьте на вопросы. Выпишите выделенные словосочетания.Укажите падеж имён существительных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А какой текст? напиши. тогда отвечу.
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