прочитайте .в чаще сказочеого музыкального
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прочитайте .в чаще сказочеого музыкального
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подчеркивай : Красный(ое), оранжевый(ое), желтый(ое), зелёный(ое), голубой(ое), синий(ие), фиолетовый(ое). Они нарисовали радугу. Красное-алое, оранжевое-рыжее,желтое-янтарное,зелёное-травяное,голубое-небесное, синие-индиговое, фиолетовое-фиалковое.
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