Прочитайте весна наступает снег тает лед потемнел на реке прилетели Грачи скоро прилетят и скворцы и Жаворонки в лесу Запели песни птицы Найдите глаголы По каким признакам вы это определили Составьте из данных слов 6 предложени...

Русский язык

Прочитайте весна наступает снег тает лед потемнел на реке прилетели Грачи скоро прилетят и скворцы и Жаворонки в лесу Запели песни птицы Найдите глаголы По каким признакам вы это определили Составьте из данных слов 6 предложений где нужно изменяется форма слова Запишите три любых предложения Подчеркните в них главные члены

Автор: Гость