Прочитайте весна наступает снег тает лед потемнел на реке прилетели Грачи скоро прилетят и скворцы и Жаворонки в лесу Запели песни птицы Найдите глаголы По каким признакам вы это определили Составьте из данных слов 6 предложени...

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Прочитайте весна наступает снег тает лед потемнел на реке прилетели Грачи скоро прилетят и скворцы и Жаворонки в лесу Запели песни птицы Найдите глаголы По каким признакам вы это определили Составьте из данных слов 6 предложений где нужно изменяется форма слова Запишите три любых предложения Подчеркните в них главные члены
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступает,тает,потемнел,прилетели,прилетят,запели-глаголы,обозначают действие. Меняется форма слова- это значит меняется окончание,например прилетели,прилетят
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