Прочитайте выражение и найдите его значение: 2,5³; 0,8⁴; 3,1²; 0,2 5 степень
Математика
Прочитайте выражение и найдите его значение: 2,5³; 0,8⁴; 3,1²; 0,2 5 степень
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15.625 0.4096 9.61 0.0032
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