Выполните действия с остатком 576:31, 1134:39, 6313:48
Математика
Выполните действия с остатком 576:31, 1134:39, 6313:48
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
576:31= 18 ост, 18 576 : 31 - 31 18 ост.18 266 - 248 18 1134:39= 29 ост. 3 1134 : 39 - 78 29 ост.3 354 - 351 3 6313:48=131 ост.25 6313 : 48 - 48 131 ост.25 151 -144 73 - 48 25
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