Выполните действия с остатком 576:31, 1134:39, 6313:48

Математика
Выполните действия с остатком 576:31, 1134:39, 6313:48
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
576:31= 18 ост, 18    576  :  31 -  31       18 ост.18    266 -  248        18 1134:39= 29 ост. 3      1134   :  39     -  78        29 ост.3        354      - 351            3         6313:48=131 ост.25     6313  :  48  -  48         131 ост.25     151    -144         73      -  48          25
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