Выписать 12 слов с орфографией из рассказа васюткино озеро

Литература
Выписать 12 слов с орфографией из рассказа васюткино озеро
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Автор: Гость
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Гость:
Весело,житье,васюткиным,лихорадка,старшина,ухлопаешь,налякав,пропахшими,расправив,мерещится,смыкаются,клейкий.
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