Запиши предложения по данной схеме (определение существительное глагол) (существ??тельное глагол дополнение)

Русский язык
Запиши предложения по данной схеме (определение существительное глагол) (существ??тельное глагол дополнение)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Новогодняя ёлка горела. Мама купила пылесос.
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