Запиши предложения по данной схеме (определение существительное глагол) (существ??тельное глагол дополнение)
Русский язык
Запиши предложения по данной схеме (определение существительное глагол) (существ??тельное глагол дополнение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Новогодняя ёлка горела. Мама купила пылесос.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
У Васи было 36 тетрадей он израсходовал 15 страниц клетку и 5 тетради в линейку сколько тетради осталось у вас и реши задачу разными способами