Прочитайте выразительно отрывок стихотворения про гриба б пастернака
Русский язык
Прочитайте выразительно отрывок стихотворения про гриба б пастернака
Ответ(ы) на вопрос:
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7 предложений. только подлежащее в 2,3,4,5 сказуемое в 1, 6,7
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