SOS!!!!! Помогите пожалуйста сделать, ( подчеркнуть члены предложения , названные в подсказках) подсказки на фото. 1) Вот жарким дыханьем пахнул с берега бриз. 2) Судно ожило. 3) Все зашевелились. 4) Матросы взялись за коромысл...

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SOS!!!!! Помогите пожалуйста сделать, ( подчеркнуть члены предложения , названные в подсказках) подсказки на фото. 1) Вот жарким дыханьем пахнул с берега бриз. 2) Судно ожило. 3) Все зашевелились. 4) Матросы взялись за коромысло ручного брашпиля и, поругиваясь и отдуваясь, выкатили якорь. 5) Поставили паруса, и судно ,, Два друга " медленно прокатилось в ворота порта. 6) Бриз усилился и ходко гнал судно вдоль берега. 7) Вот уже далеко за кормой остался красный глаз маяка. 8) Усталые люди спешили в койки.

Автор: Гость