Какое значение имеет биология для человека? Почему необходимо изучать биологию?
Биология
Какое значение имеет биология для человека? Почему необходимо изучать биологию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). В наше время перед человечеством встают такие общие проблемы, как охрана здоровья, обеспечение продовольствием и сохранение разнообразия организмов на нашей планете. Биология, исследования которой направлены на решение этих и других вопросов, тесно взаимодействует с медициной, сельским хозяйством, промышленностью, в частности пищевой и легкой и т. д. 2).Во-первых,для сохранения собственного здоровья.Во-вторых, для осуществления природоохранной и природовосстановительной деятельности, для ведения сельского, охотничьего, рыболовного и лесного хозяйств.
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