Какое значение имеет биология для человека? Почему необходимо изучать биологию?

Гость: Гость:

1). В наше время перед человечеством встают такие общие проблемы, как охрана здоровья, обеспечение продовольствием и сохранение разнообразия организмов на нашей планете. Биология, исследования которой направлены на решение этих и других вопросов, тесно взаимодействует с медициной, сельским хозяйством, промышленностью, в частности пищевой и легкой и т. д. 2).Во-первых,для сохранения собственного здоровья.Во-вторых, для осуществления природоохранной и природовосстановительной деятельности, для ведения сельского, охотничьего, рыболовного и лесного хозяйств.