В паралелограме kmnp проведена бесектниса угла mkpкоторая пересекает сторону mn в точке e найти сторону kp паралелограма kmnp если me 8 см а периметр 40 см

Гость: Гость:

Дано: ME=8cм P=40см Найти: Сторону KP Решение: МЕ=МК (из доказательства), то и МК=NP=8(см) Отсюда вычтем из P две стороны 40-16=24(см) И поделим на 2, отсюда KP= 12(см) ----------------------- Ответ: KP=12 см.