В паралелограме kmnp проведена бесектниса угла mkpкоторая пересекает сторону mn в точке e найти сторону kp паралелограма kmnp если me 8 см а периметр 40 см

Геометрия
В паралелограме kmnp проведена бесектниса угла mkpкоторая пересекает сторону mn в точке e найти сторону kp паралелограма kmnp если me 8 см а периметр 40 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: ME=8cм            P=40см Найти: Сторону KP Решение: МЕ=МК (из доказательства), то и МК=NP=8(см)                  Отсюда вычтем из P две стороны 40-16=24(см)                  И поделим на 2, отсюда KP= 12(см) ----------------------- Ответ: KP=12 см.
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