1). Из числа 324000 вычесть сумму чисел 3200 и 4800. 2). К сумме чисел 236735 и 163488 прибавить число 416517.
Математика
1). Из числа 324000 вычесть сумму чисел 3200 и 4800. 2). К сумме чисел 236735 и 163488 прибавить число 416517.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 324000-(3200+4800)=316000 2) 236735+163488+416517=816740
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