1). Из числа 324000 вычесть сумму чисел 3200 и 4800. 2). К сумме чисел 236735 и 163488 прибавить число 416517.

Математика

1). Из числа 324000 вычесть сумму чисел 3200 и 4800. 2). К сумме чисел 236735 и 163488 прибавить число 416517.

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