Сочинение на тему уважай старших и ты старым будешь

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Сочинение на тему уважай старших и ты старым будешь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старших надо уважать потому что они старше у них есть жизненый опыт. был даже один случай когда мальчи хотел уступить место , а старший ему сказал сиди на старости насидишся
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