Сумма двух чисел равна 35, а разность утроенного первого числа и второго равна 1 . Найдите данные числа .
Математика
Сумма двух чисел равна 35, а разность утроенного первого числа и второго равна 1 . Найдите данные числа .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X + y = 35 3x - y = 1 y = 3x - 1 x + (3x - 1) = 35 4x = 36 x = 9 y = 3*9 - 1 y = 26 Ответ: (9;26)
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