Подскажите пожалуется все гиперболы из былины "Илья Муромец и соловей разбойник"
Литература
Подскажите пожалуется все гиперболы из былины "Илья Муромец и соловей разбойник"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гипербола — преувеличение. В былинах очень часто используются гиперболы; можно сказать, былины почти целиком строятся на гиперболах. … Былин об Илье Муромце несколько. Вы не указали, которая вас интересует Илья Муромец становится богатырем Первый выезд Ильи Tpи пoездки Ильи Mypoмцa Илья Муромец и Калин-царь Илья Муромец и Идолище Поганое Илья Муромец и Баба Горынинка Бой Ильи Муромца с сыном Илья Муромец и Соловей разбойник Илья Муромец и Богатырь-захватчик Илья Муромец и Святогор Исцеление Ильи Муромца Илья Муромец выходит на свободу =================================== Приведу примеры из былины Илья Муромец и Соловей Разбойник Его добрый конь да богатырский С горы на гору стал перескакивать, С холмы на холмы стал перамахивать, Мелки реченьки, озерка промеж ног пускал. Засвистал-то Соловей да по-соловьему, Закричал злодей-разбойник по-звериному - Так все травушки-муравы уплеталися, Да й лазоревы цветочки осыпалися, Темны лесушки к земле все приклонилися. И в таком ключе - находите и выписывайте!
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