Прочитайте высказывание и определите его основную мысль Выпишите словосочетания с выделенными словами. помогите!номер 140

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Прочитайте высказывание и определите его основную мысль Выпишите словосочетания с выделенными словами. помогите!номер 140

Автор: Гость