Прочитайте высказывание и определите его основную мысль Выпишите словосочетания с выделенными словами. помогите!номер 140
Русский язык
Прочитайте высказывание и определите его основную мысль Выпишите словосочетания с выделенными словами. помогите!номер 140
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где само высказывание?Здесь нет экстрасенсев
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