Прочитать текст. Выписать местоимения и рядом те существительные, вместо которых они употреблены. В доме у нас жил ёжик, он был ручной. Когда его гладили, он прижимал к спине колючки и делался совсем мягким. За это мы его про...
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Прочитать текст. Выписать местоимения и рядом те существительные, вместо которых они употреблены. В доме у нас жил ёжик, он был ручной. Когда его гладили, он прижимал к спине колючки и делался совсем мягким. За это мы его прозвали Пушком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он-ёж, его-ёжика, нас, мы
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