Прочти текст и кратко ответь на вопросы. Larry's Toys

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Прочти текст и кратко ответь на вопросы. Larry's Toys
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Автор: Гость
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Гость:
И где текст? скинь картинку
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