Прочтите отрывок из документа. Укажите войну и событие о котором идет речь в документе: "… Именно после Бородина стратегический талант Кутузова развернулся во всем блеске. Ни с кем, не советуясь,…Кутузов приказал армии отступа...

История

Прочтите отрывок из документа. Укажите войну и событие о котором идет речь в документе: "… Именно после Бородина стратегический талант Кутузова развернулся во всем блеске. Ни с кем, не советуясь,…Кутузов приказал армии отступать от Москвы на Рязанскую дорогу. Выйдя на Рязанскую дорогу, Кутузов вдруг круто повернул к югу, вышел на старую Калужскую дорогу,… а одновременно велел князю Васильчикову отправить казачью гвардию по прежнему, рязанскому направлению, стремясь сбить с толку преследовавшего русскую армию от Москвы Мюрата.… Этим своим продвижением Кутузов прикрыл Калугу и южные губернии от возможного движения туда Наполеона…"

Автор: Гость