Продали 12 пакетов с красным и белым луком.В каждом пакете было по 2 кг.красного лук??. 3 кг белого лука. Найди массу проданного лука.
Математика
Продали 12 пакетов с красным и белым луком.В каждом пакете было по 2 кг.красного лук??. 3 кг белого лука. Найди массу проданного лука.
Ответ(ы):
Гость:
2+3=5 5•12=60(кг) Ответ: продали 60 кг лука.
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