Продали 12 пакетов с красным и белым луком.В каждом пакете было по 2 кг.красного лук??. 3 кг белого лука. Найди массу проданного лука.

Математика

Продали 12 пакетов с красным и белым луком.В каждом пакете было по 2 кг.красного лук??. 3 кг белого лука. Найди массу проданного лука.

Автор: Гость