Подскажите пожалуйста 40 слов с чередованием гласных в корне, заранее спасибо!

Русский язык
Подскажите пожалуйста 40 слов с чередованием гласных в корне, заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гореть, прогорать, расти, ростовщик, росток, Ростов, Ростислав, заря, зорька, зоревать, стелить,  собирать, соберет,  обдирать, обдерет, замер, замирает,  положить, предложить, полагать, прилагательное, возраст, заросли, вырос, касаться, прикасаться,  прикоснуться, прикосновение, загорел, горелый, наклонить, творить 
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