Площадь поверхности куба равна 54 см2, Найдите его объем.
Математика
Площадь поверхности куба равна 54 см2, Найдите его объем.
Ответ(ы):
Гость:
-у куба все стороны (плоскостиповерхности) равны -сторон всего шесть 54 делим на 6=9 см квадратных ( площадь одной поверхности) -у куба каждая сторона является квадратом 9=3*3, то есть 3см грать куба объем куба 3*3*3=27 см кубических.
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