Разобрать как часть речи слово на кровать, вот предложение Девочка забралась на ??ровать, прижала испуганного пёсика и закрыла глаза.

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Разобрать как часть речи слово на кровать, вот предложение Девочка забралась на ??ровать, прижала испуганного пёсика и закрыла глаза.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(на) кровать-сущ,ед.ч.,ж.р.,н.ф.-кровать,(на что?)В.п.,3 склонение,в предложении может быть -если задаёшь вопрос на кого,что?-дополнение если куда?-обстоятельство
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