Как правильно выбрать профессию.Какую роль в этом играет поддержка близких?

Обществознание
Как правильно выбрать профессию.Какую роль в этом играет поддержка близких?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нужно учитывать свои сильные качества, свои таланты и стремления. Главное, чтобы работа приносила удовольствие, иначе это будет подавлять личность. а близкие должны помочь вам раскрыть в себе те задатки, о которых вы сами можете не догадываться. И самое важное это, конечно, поддержка близких, ведь без нее мы чувствем себя одиноко и не уверенно. А уверенность это залог успеха
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