Задача: Два вездехода одновременно начали движение навстречу друг другу когда ме??ду ними было 200 км.Через 2 ч расстояние ними сократилось до 80 км. Скорость одного вездехода 28 км/ч.Сколько километров проехал за это время вт...

Математика

Задача: Два вездехода одновременно начали движение навстречу друг другу когда ме??ду ними было 200 км.Через 2 ч расстояние ними сократилось до 80 км. Скорость одного вездехода 28 км/ч.Сколько километров проехал за это время второй вездеход

Автор: Гость