Задача: Два вездехода одновременно начали движение навстречу друг другу когда ме??ду ними было 200 км.Через 2 ч расстояние ними сократилось до 80 км. Скорость одного вездехода 28 км/ч.Сколько километров проехал за это время вт...

Математика
Задача: Два вездехода одновременно начали движение навстречу друг другу когда ме??ду ними было 200 км.Через 2 ч расстояние ними сократилось до 80 км. Скорость одного вездехода 28 км/ч.Сколько километров проехал за это время второй вездеход
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)28*2=56(км) 2)200-80=120(км) 3)120-56=64(км) ответ:за два  часа  второй вездеход проехал 64 км.
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