Знайди письмово суму чисел 27 і 54, 63 і 25,48 і 37, 26 і 55,39 і 45.

Математика

Знайди письмово суму чисел 27 і 54, 63 і 25,48 і 37, 26 і 55,39 і 45.

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