ЗАПИШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ДАННЫМИ СЛОВАМИ ГРЕМЕЛ. ГРЕМЕЛА . ГРЕМЕЛО, СТОЯЛ, СТОЯЛА . СТО??ЛО БЕЖАЛ , БЕЖАЛА. БЕЖАЛО

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ЗАПИШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ДАННЫМИ СЛОВАМИ ГРЕМЕЛ. ГРЕМЕЛА . ГРЕМЕЛО, СТОЯЛ, СТОЯЛА . СТО??ЛО БЕЖАЛ , БЕЖАЛА. БЕЖАЛО
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гром очень сильно гремел. гроза очень сильно гремела. шел дождь, гремело темное небо. он стоял у стенки. она стояла у окна. на полу стояло ведро. мальчик бежал изо всех сил. девочка бежала кросс. время очень быстро бежало.
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