ЗАПИШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ДАННЫМИ СЛОВАМИ ГРЕМЕЛ. ГРЕМЕЛА . ГРЕМЕЛО, СТОЯЛ, СТОЯЛА . СТО??ЛО БЕЖАЛ , БЕЖАЛА. БЕЖАЛО

Гость: Гость:

Гром очень сильно гремел. гроза очень сильно гремела. шел дождь, гремело темное небо. он стоял у стенки. она стояла у окна. на полу стояло ведро. мальчик бежал изо всех сил. девочка бежала кросс. время очень быстро бежало.