Условие задачи письменно. 25 м дроту розрізали на шматки по 3 м. Скільльки вийшло та??их шматків? Скільки метрів дроту залишилося?
Математика
Условие задачи письменно. 25 м дроту розрізали на шматки по 3 м. Скільльки вийшло та??их шматків? Скільки метрів дроту залишилося?
Ответ(ы):
Гость:
3*8=24 разрезали на 8 кусков 25-24=1 м остался
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
География
Расскажите о природных катастрофических явлениях с которыми сталкиваются японцы какими причинами они вызываются укажите возможные способы предотвра...
Математика