Условие задачи письменно. 25 м дроту розрізали на шматки по 3 м. Скільльки вийшло та??их шматків? Скільки метрів дроту залишилося?

Математика

Условие задачи письменно. 25 м дроту розрізали на шматки по 3 м. Скільльки вийшло та??их шматків? Скільки метрів дроту залишилося?

Автор: Гость