Условие задачи письменно. 25 м дроту розрізали на шматки по 3 м. Скільльки вийшло та??их шматків? Скільки метрів дроту залишилося?

Математика
Условие задачи письменно. 25 м дроту розрізали на шматки по 3 м. Скільльки вийшло та??их шматків? Скільки метрів дроту залишилося?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3*8=24 разрезали на 8 кусков 25-24=1 м остался
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