Расскажите о природных катастрофических явлениях с которыми сталкиваются японцы какими причинами они вызываются укажите возможные способы предотвращения их последствий

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Япония находится в сейсмически активной зоне. Т.е. там часто бывают землетрясения. чтобы предотвратить ужасные последствия, в Японии строят особо прочные здания. так же существует прибор- сейсмограф, который измеряет уровень сейсмической активности и предупреждает о возможных землетрясениях и их силе.