Что составляет основу нового завета,
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Что составляет основу нового завета,
Ответ(ы):
Гость:
Основа Нового Завета - Нагорная проповедь Христа
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