Прилагательные и существительныев сказке золотая рыбка

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Прилагательные и существительныев сказке золотая рыбка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Существительные: старик, старуха, землянка, море, невод, тина, рыбка. Прилагательные: самый, морская (вода), золотая (рыбка), ласковое (слово), синее (море).
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