Береза живет 150 лет это на 50 лет меньше продолжительности жизни яблони на сколько ??ет больше живет яблоня чем береза

Математика

Береза живет 150 лет это на 50 лет меньше продолжительности жизни яблони на сколько ??ет больше живет яблоня чем береза

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