Береза живет 150 лет это на 50 лет меньше продолжительности жизни яблони на сколько ??ет больше живет яблоня чем береза
Математика
Береза живет 150 лет это на 50 лет меньше продолжительности жизни яблони на сколько ??ет больше живет яблоня чем береза
Ответ(ы):
Гость:
150-50=100 (лет) Ответ:на 100лет яблоня живет дольше березы
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