Помогите Пожалуйста перевести текст!! только очень прошу интернет вариантов не надо присылать и переводчик тоже кто реально сам может перевести В комнату вошли двое студентов - братья-близнецы Антон и Артем. Джинсы, дрэды и фу...

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Помогите Пожалуйста перевести текст!! только очень прошу интернет вариантов не надо присылать и переводчик тоже кто реально сам может перевести В комнату вошли двое студентов - братья-близнецы Антон и Артем. Джинсы, дрэды и футболки с изображением Боба Марли Смотрелись В Высшей степени непривычно рядом с почти дописанной иконой. Оказывается, братья обижаются на тех, кто узнав, чем они занимаются, недоумевают."Что, мне писать иконы обязательно должен человек в рясе? Что, мне теперь все бросить и начать соответствовать своему внешнему виду - то есть пиво пить, курить... Я одеваюсь так, как мне нравиться. А по воскресеньям почти всегда хожу в церковь", - так эмоционально заявляет о своем жизненном кредо Артем. Он действительно верит в то, что сохранять культурные и духовные ценности - обязанность каждого человека.

Автор: Гость