Помогите Пожалуйста перевести текст!! только очень прошу интернет вариантов не надо присылать и переводчик тоже кто реально сам может перевести В комнату вошли двое студентов - братья-близнецы Антон и Артем. Джинсы, дрэды и фу...
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Помогите Пожалуйста перевести текст!! только очень прошу интернет вариантов не надо присылать и переводчик тоже кто реально сам может перевести В комнату вошли двое студентов - братья-близнецы Антон и Артем. Джинсы, дрэды и футболки с изображением Боба Марли Смотрелись В Высшей степени непривычно рядом с почти дописанной иконой. Оказывается, братья обижаются на тех, кто узнав, чем они занимаются, недоумевают."Что, мне писать иконы обязательно должен человек в рясе? Что, мне теперь все бросить и начать соответствовать своему внешнему виду - то есть пиво пить, курить... Я одеваюсь так, как мне нравиться. А по воскресеньям почти всегда хожу в церковь", - так эмоционально заявляет о своем жизненном кредо Артем. Он действительно верит в то, что сохранять культурные и духовные ценности - обязанность каждого человека.
Ответ(ы):
Гость:
Entered the room two students twin brothers Anton and Artem. Jeans, dreadlocks and t-shirts with Bob Marley looked supremelyan unusually next to almost finish the icon. It turns out the brothers take offense at those who find out what they are doing, are perplexed. "What I necessarily have to paint icons man in a cassock? What, now I drop everything and start match his appearance - that is, beer drinking, smoking ... I dress as I like it. And on Sundays almost always go to church "- so emotionally expresses its vital credo Artem. He really believes that preserve cultural and spiritual values - the duty of every person.
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