5 5 5 5 расставить арифметические знаки что бы получилось 2?9?

Математика
5 5 5 5 расставить арифметические знаки что бы получилось 2?9?
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