Нужна срочная помощь. 1. В судебном процессе между подсудимым и адвокатом обнаружилось противоречие : подсудимый просил признать его невиновным и оправдать,защитник же- определить его подзащитному санкцию без лишения свободы. ...

Право
Нужна срочная помощь. 1. В судебном процессе между подсудимым и адвокатом обнаружилось противоречие : подсудимый просил признать его невиновным и оправдать,защитник же- определить его подзащитному санкцию без лишения свободы. Кто из них совершил ошибку? 2. Гусарова решила продать квартиру,в которой проживала , и купить в новом районе. Нотариус, проверяя представленные документы ,обратил внимание ,что на отчуждение квартиры требуется его согласие. Гусарова предоставила справку из психиатрической больницы ,что ее муж находится там на лечение уже 6 месяцев. Нотариус удостоверил договор купли продажи квартиры. Через некоторое время ,муж Гусаровой был выписан ,но домой он попасть не мог. Т.к. там проживали новые жильцы. Можно ли удостоверенную нотариусом сделку назвать юридически чистой? Куда в этой ситуации необходимо обратиться Гусарову?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Совершил ошибку адвокат, так как его целью признается доказать суду невиновность его подзащитного. 
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