Помогите. Как решать?Определите результат операции при следующих значениях x: 2; 7. ??громна буду благодарна
Информатика
Помогите. Как решать?Определите результат операции при следующих значениях x: 2; 7. ??громна буду благодарна
Ответ(ы):
Гость:
А) при х=2 10 при х=7 10 б) при х=2 5 при х=7 10
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