ДОПИСАТЬ ОКОНЧАНИЯ,ВЫДЕЛИТЬ СУФФИКСЫ.ОБЪЯСНИТЬ ПРАВОПИСАНИЕ Верзил.., болотищ.., батюшк.., точил.., шалунишк.., сапожиц.., правил.., хлебушк.., ручищ.., зубрил.., зубил.., сынишк.., соседушк.., ножиц..(нога), перышк.., кулачищ....

Русский язык
ДОПИСАТЬ ОКОНЧАНИЯ,ВЫДЕЛИТЬ СУФФИКСЫ.ОБЪЯСНИТЬ ПРАВОПИСАНИЕ Верзил.., болотищ.., батюшк.., точил.., шалунишк.., сапожиц.., правил.., хлебушк.., ручищ.., зубрил.., зубил.., сынишк.., соседушк.., ножиц..(нога), перышк.., кулачищ.., запевал.., письмишк.., дедушк.., заборишк.., коровищ.., верблюдищ.., грязищ.., дворишк.., городишк.., парнишк.., ножиц..(нож), пылищ.. .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Верзильщик,болотищик,батюшка,тоильник,шалунишка,сапожница,правило,хлебушка,ручище.
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