Разность двух натуральных чисел равна 1, а их произведение равно 42. Найдите сумму этих чисел.

Алгебра
Разность двух натуральных чисел равна 1, а их произведение равно 42. Найдите сумму этих чисел.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х-одно число, а у-другое. 1)х-у=1 2)ху=42 3)х=у+1 из 1) 4) подставим 3 в 2 (у+1)у=42. 5)у^2+у=42; у^2+у-42=0 решаем дискриминатом и получаем х, подставляем х в 1) и ответ готов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши примеры и вычисли помогите
Ответить
Математика
К бассейну подведены две трубы 1-я труба наполнит бассейн за 8 часов а вместе они наполнят за 4 4/9 за сколько наполнит бассейн вторая труба?"
Ответить
Другие предметы
Немецкий язык, помогите пожалуйста!
Ответить
Математика
Помогите задачи 1) Оператор набрал на компьтере произведение за 3 часа. Какую часть произведения лператор набрал на компьютере за 1 час 2) Труб...
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите Ширина прямоугольника на 6 см меньше его длины. Если ширину ??величить на 5 см, а длину на 2 см, то площадь его увеличится н...
Ответить
Русский язык
Запишите все виды придаточно обстоятельственных !!!!
Ответить
Математика
Найдите отношения : а) 40 см к 24 м б) 800 г к 4 кг в)20 мин к 2 ч
Ответить
Русский язык
Описание бабушкиной комнаты (М. Осоргин) На свете, на всем белом свете — а уж на что он велик! — не было комнаты чище бабушкиной. Все, что от при...
Ответить
Информатика
Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен количеству нечетн??х отрицательных элементов соответствующей строки двумерного массива.
Ответить
Қазақ тiлi
Татулык туралы шыгарма
Ответить