Разность двух натуральных чисел равна 1, а их произведение равно 42. Найдите сумму этих чисел.
Алгебра
Разность двух натуральных чисел равна 1, а их произведение равно 42. Найдите сумму этих чисел.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х-одно число, а у-другое. 1)х-у=1 2)ху=42 3)х=у+1 из 1) 4) подставим 3 в 2 (у+1)у=42. 5)у^2+у=42; у^2+у-42=0 решаем дискриминатом и получаем х, подставляем х в 1) и ответ готов
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