Разность двух натуральных чисел равна 1, а их произведение равно 42. Найдите сумму этих чисел.

Гость: Гость:

Пусть х-одно число, а у-другое. 1)х-у=1 2)ху=42 3)х=у+1 из 1) 4) подставим 3 в 2 (у+1)у=42. 5)у^2+у=42; у^2+у-42=0 решаем дискриминатом и получаем х, подставляем х в 1) и ответ готов