50 БАЛЛОВ !!! ОЧЕНЬ СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!
Физика
50 БАЛЛОВ !!! ОЧЕНЬ СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
По закону сумм сопротивлений R1 + R2 + R3+ R4+ R5 = Rобщ Т.к схема параллельная след. R5 = (R1 - R2) + (R3-R4) = -2 Ом
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