В результате включения двигателя скорость космического коробля увеличилась от 7800 до 7840 м/с.Определите импульс силы тяги двигателя ,если масса коробля 25 т.
Физика
В результате включения двигателя скорость космического коробля увеличилась от 7800 до 7840 м/с.Определите импульс силы тяги двигателя ,если масса коробля 25 т.
Ответ(ы):
Гость:
P=mv=7840*25=196 000
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