В результате включения двигателя скорость космического коробля увеличилась от 7800 до 7840 м/с.Определите импульс силы тяги двигателя ,если масса коробля 25 т.

Физика

В результате включения двигателя скорость космического коробля увеличилась от 7800 до 7840 м/с.Определите импульс силы тяги двигателя ,если масса коробля 25 т.

Автор: Гость