(x+4)(x+6)(x+8)(x+10)=5760 решите уравнение ...

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(x+4)(x+6)(x+8)(x+10)=5760 решите уравнение ...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х+(4+6+8+10)=5760 х+28=5760 х=5760-28 х=5732
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