Составить предложение со словом пашалык.

История
Составить предложение со словом пашалык.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А  что такое пашалык  я не поняла ты в начале объясни а потом я составлю
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