Составить предложение со словом пашалык.
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Составить предложение со словом пашалык.
Ответ(ы):
Гость:
А что такое пашалык я не поняла ты в начале объясни а потом я составлю
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