Описание деревни где жил Коробочка
Литература
Описание деревни где жил Коробочка
Ответ(ы):
Гость:
Деревня в которой живет Коробочка была прожиточная, крестьяне жили хорошо, около их дома стояли две новые телеги, хорошее хозяйство и домашнее животные. 2) в доме коробочки было все убранно, обой в цветочек и еще на стенах висели картины с птицами, был сундук полный набитый новыми вещами, вид из окна падал на двор где было очень много кур, свиней и большой огород где были посажены- капуста, вишня и все это было покрыто сеткой чтоб не склювали птицы и не воравали ведь она до последнего продовала все 3) Она выгледела не опрятно в старом изношеном трепье, на голове ночной колпак 4) Коробочка относилась хорошо к Чичикову, потому что он на нее пройзвел хорошее печатление, розгаворная речь у него тоже была превосходна 5) Чичикова она уже надоела так как она была упертая, вредная и "дубинаголовая" 6) Они долго торговались, потому что она не хотела за просто так отдавать ему их и хотела за них все больше получить денег и чтоб он еще что нибудь у нее купил, в итоге она продала за 15 манет ему их.
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