Как закрасить восьмую часть круга?

Математика
Как закрасить восьмую часть круга?
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Гость:
Желтым или зеленым цветом..
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