Тасманский Дьявол приказал всем акулам, которые на него работают, приготовиться к смотру. Эму решил сосчитать акул. Общее количество акул- меньше 100. Когда они выстраиваются в ряды по три, четыре, пять рыб, то в последнем ряду...
Математика
Тасманский Дьявол приказал всем акулам, которые на него работают, приготовиться к смотру. Эму решил сосчитать акул. Общее количество акул- меньше 100. Когда они выстраиваются в ряды по три, четыре, пять рыб, то в последнем ряду всякий раз остаётся одна акула. Сколько акул работает на Тасманского Дьявола.
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Математика