Тасманский Дьявол приказал всем акулам, которые на него работают, приготовиться к смотру. Эму решил сосчитать акул. Общее количество акул- меньше 100. Когда они выстраиваются в ряды по три, четыре, пять рыб, то в последнем ряду...

Математика
Тасманский Дьявол приказал всем акулам, которые на него работают, приготовиться к смотру. Эму решил сосчитать акул. Общее количество акул- меньше 100. Когда они выстраиваются в ряды по три, четыре, пять рыб, то в последнем ряду всякий раз остаётся одна акула. Сколько акул работает на Тасманского Дьявола.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Среди чисел 11,12.....,20 простые числа составляют 30%. Верно или нет?
Ответить
Математика
Даю 75 очков за решение #518-519
Ответить
География
Помогите заполнить таблицу, прошу!!!!! Любимые мои!!:*
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста 3 номер с объяснением , подробно если можно
Ответить
Геометрия
6. В треугольнике ABC, углы которого равны ∠B=40∘ и ∠C=80∘, проведена высота CH. Найдите величину угла ACH (в градусах).
Ответить